الجديد: الخطيب مستاء من المواقف السياسية والتظاهرات أمام منزله

نقلت مصادر مقربة عن مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، عبر قناة "الجديد"، أنه مستمر في ترشحه ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة، ومستعد لنهار الاثنين للتكليف ثم التأليف.

وكشفت المصادر أن الخطيب التقى أمس واليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، مشيرة إلى أنه سيلتقيه غداً الأحد قبل موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة.

وأوضحت "الجديد" أنه بحسب ما نقل عن الخطيب فإنه مستاء من المواقف السياسية عموماً، لا سيما موقف رؤساء الحكومة السابقين، بالإضافة إلى المظاهرات التي تنظم أمام منزله، والمواقف المتضاربة داخل الكتل النيابية.