الطقس غداً غائم جزئياً مع تساقط امطار محلية تشتدّ غزارتها أحياناً

أفادت عن دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​، يتحول تدريجياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ محلية تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة)، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

أما الإثنين، فغائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

والثلاثاء غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.