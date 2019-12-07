اخبار العالم

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لسد عجز الأطباء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لسد عجز الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن السياسة العامة التى تتبعها الحكومة فى سرعة سد عجز الأطباء، وبصفة خاصة فى الوحدات الصحية.

 

Advertisements

وقال "أبو طالب"، أن وزارة الصحة تواجه أزمة كبيرة فى نقص عدد الأطباء كانت سببا مباشرا فى إعلان عدد من المستشفيات العامة غلق العديد من الأقسام المهمة بداخلها نتيجة وجود عجز فى الأطباء والتخصصات أدت إلى غلق بعض الوحدات الصحية وأقسام كاملة فى كثير من المستشفيات.

 

وطالب بسرعة زيادة عدد الأطباء والتحفيز على بناء كليات للطب البشرى، وتحسين ظروفهم المادية من رواتب وحوافز وبدل عدوى، وتحسين بيئة العمل وعمل تدريب طبى مستمر ودراسات عليا، وتطوير سكن الأطباء لتشجيعهم على العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لسد عجز الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا