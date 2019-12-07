شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لسد عجز الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن السياسة العامة التى تتبعها الحكومة فى سرعة سد عجز الأطباء، وبصفة خاصة فى الوحدات الصحية.

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وقال "أبو طالب"، أن وزارة الصحة تواجه أزمة كبيرة فى نقص عدد الأطباء كانت سببا مباشرا فى إعلان عدد من المستشفيات العامة غلق العديد من الأقسام المهمة بداخلها نتيجة وجود عجز فى الأطباء والتخصصات أدت إلى غلق بعض الوحدات الصحية وأقسام كاملة فى كثير من المستشفيات.

وطالب بسرعة زيادة عدد الأطباء والتحفيز على بناء كليات للطب البشرى، وتحسين ظروفهم المادية من رواتب وحوافز وبدل عدوى، وتحسين بيئة العمل وعمل تدريب طبى مستمر ودراسات عليا، وتطوير سكن الأطباء لتشجيعهم على العمل.