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برلمانى: محور الشر يترنح.. تركيا على أبواب الإفلاس 2020 وقطر فى مأزق كبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يوسف الشاذلي، إن محور الشر في المنطقة والذي يتزعمه كلا من قطر وتركيا يترنح، والدليل الأحوال الاقتصادية السيئة التي يواجهها البلدان، كما أن تركيا وفق تقارير عدة على أبواب إفلاس حقيقي عام 2020 وقطر في مأزق كبير وتميم يحاول لملمة الوضع.

 

ولفت عضو مجلس النواب إلى، أن ما توجهه كلا من قطر وتركيا يؤكد فشل سياستهما الارهابية، ودفع الشعبين القطري والتركي ثمنا باهظا جراء السياسات العدوانية للدوحة وانقرة، مطالبا البلدين بالعدول عن سياسة دعم الارهاب، والتراجع عن مؤامرات الفوضى والدمار والالتفات الى مطالب شعبيهما، لافتا إلى أن حجم الكراهية يتصاعد في العالم أجمع ضد الدولتين وهو ما ستكون له آثار أكثر مأساوية ضدهما في المستقبل.

 

 

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