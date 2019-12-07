برلمانى: محور الشر يترنح.. تركيا على أبواب الإفلاس 2020 وقطر فى مأزق كبير

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ولفت عضو مجلس النواب إلى، أن ما توجهه كلا من قطر وتركيا يؤكد فشل سياستهما الارهابية، ودفع الشعبين القطري والتركي ثمنا باهظا جراء السياسات العدوانية للدوحة وانقرة، مطالبا البلدين بالعدول عن سياسة دعم الارهاب، والتراجع عن مؤامرات الفوضى والدمار والالتفات الى مطالب شعبيهما، لافتا إلى أن حجم الكراهية يتصاعد في العالم أجمع ضد الدولتين وهو ما ستكون له آثار أكثر مأساوية ضدهما في المستقبل.
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