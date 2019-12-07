بنعبد الله: زوجتي لا تملك رخصة سياقة حتى تُخالف القانون

نفى محمد نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والإشتراكية صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف زوجته من طرف السلطات الأمنية بداعي مخالفتها قانون السير، وتدخله لإطلاق سراحها.
منابر صحفية كانت قد نشرت أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي علال البحراوي قد أوقفت زوجة بن عبد الله خلال إجتيازها لإحدى نقاط التفتيش، ليتبين أنها لا تتوفر على وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة، وأن الوزير السابق تدخل لتخليصها من هذا الموقف.
وفي اتصال ل”اليوم 24″ به، قال بن عبد الله إن جهات معينة عمدت إلى تحوير الوقائع بهدف الإساءة، مؤكدا أن زوجته لا تملك أصلا رخصة لقيادة السيارة حتى ترتكب مخالفة للسير.
وأوضح بن عبد الله أن السيارة التي كانت على متنها زوجته وأوقفتها السلطات كان يقودها سائق خاص، وأن سبب التوقيف راجع لعدم اصطحاب هذا الأخير أوراق التأمين.
وأشار بن عبد الله إلى أن السيارة تم توقيفها بانتظار جلب وثائق التأمين التي كان قد نسيها السائق بالمنزل، معتبرا أن جهات معينة حاولت تحوير هذه الوقائع.
وأكد بن عبد الله أنه لم يبادر خلال اليومين الماضيين بالرد على هذا الموضوع لأنه لا يتفاعل ولا يرد على أمور تافهة.
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