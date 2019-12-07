عاجل – تشكيلة الوداد البيضاوي الأساسية أمام صانداونز الجنوب إفريقي

كشف الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، التي ستخوض بعد قليل مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار ثاني مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولم تعرف توليفة الفريق الودادي مفاجآت عديدة، بالنظر للغيابات التي يعاني منها الفريق، باستثناء دخول الحداد أساسيا، بعد غياب عن الملاعب بسبب الإصابة.

وسيدخل ممثل الكرة المغربية في هذه المنافسة القارية، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

الدفاع: أشرف داري، إبراهيما كومارا، العملود، عبد اللطيف نصير

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الوسط: جبران، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، واسماعيل الحداد

الهجوم: أيوب الكعبي، وبديع أووك

جدير ذكره، أن الوداد قد تعادل في مباراته الأولى، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بينما انتصر الفريق الجنوب إفريقي في لقاءه الأول على حساب بيترو أتليتيكو الأنغولي.