السعودية تفاوض قطر للوصول إلى صلح.. والدوحة: ابتعدنا عن المطالب الـ13

كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رسميا، عن وجود مباحثات مع “الأشقاء في السعودية”، وفق قوله، معرباً عن أمله في أن يسفر ذلك عن نتائج إيجابية.

وأوضح الوزير القطري، خلال منتدى “حوار المتوسط” بالعاصمة الإيطالية، الذي انطلق أمس الجمعة لبحث قضايا الهجرة والأمن في دول المتوسط، أنه لم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ13 “التعجيزية”، والتي تتضمن إغلاق قناة الجزيرة وطرد قيادات جماعة الإخوان، وتخفيض العلاقات مع إيران، مؤكداً أن المفاوضات تبتعد عنها.

وأكمل موضحاً: “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة”.

وشدد الوزير القطري على أن بلاده “لديها سياستها المستقلة”، مشيراً إلى أن شؤون قطر الداخلية “لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”.

وأشارت عدد من التطورات التي برزت مؤخرا إلى قرب انتهاء الأزمة بين البلدين، لاسيما بعد قرار السعودية والبحرين والإمارات المشاركة في كأس الخليج المقامة في الدوحة، فضلا عن دعوة ملك السعودية أمير قطر للمشاركة بالقمة الخليجية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في العاشر من دجنبر الجاري.