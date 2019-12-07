بالدموع..مصابة بالسرطان تناشد الملك: شوف من حالي كنموت نهار على نهار احتاج “سكانير” وعطاوني موعد حتال 2021- فيديو

“كنموت نهار على نهار”..بهذه العبارة تغالب بهيجة من مدينة واد زم، والمصابة بالسرطان، الدموع وهي توجه طلب استغاثة للمسؤولين لمساعدتها.

“اليوم24” انتقل لبيت بهيجة، والتي تحدثت عن معاناتها مع مرض السرطان وحاجتها للرعاية والعلاج، وعدم قدرتها على تغطية مصاريف المرض “ملقيتش جهد لهذا المرض”.

وأضافت بهيجة التي تبلغ من العمر 33 سنة، أنها أصيبت بالمرض منذ سنتين، قبل أن تتفاقم حالتها الصحية بسبب المواعيد طويلة الأمد من طرف المستشفى، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى سنة 2021 أي 24 شهرا من الانتظار.

وطالبت المتحدثة، الملك ووزير الصحة والمغاربة مساعدتها في توفير مصاريف “السكانير” الذي تم إخبارها أنه معطل عن العمل.