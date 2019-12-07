ليفربول يسحق بورنموث بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق ليفربول في مباراته الخارجية على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين أليكس أوكسليد تشامبرلين، نابي كيتا ومحمد صلاح.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

بدأ ليفربول المباراة بشكل هادئ في الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يأتي التهديد الأول من قبل محمد صلاح في الدقيقة 7 بعدما استلم تمريرة جوميز داخل منطقة جزاء بورنموث وسدد في يد الحارس رامزديل.

كاد بورنموث أن يباغت ليفربول في الدقيقة الـ17 بعدما استغل خطأ نابي كيتا في وسط الملعب وشكل هجمة مرتدة وصلت إلى كالوم ويلسون داخل منطقة جزاء الريدز، ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة الـ19 اخترق سولانكي من الجانب الأيسر للريدز وسدد في الشباك الخارجية لأليسون.

وشن سولانكي هجمة مرتدة على ليفربول في الدقيقة الـ29 ووصل إلى حدود منطقة الجزاء، لكن فان دايك أنقذ فريقه بقطع الكرة بشكل أنيق ونجح في إيقاف الهجمة.

وتعرض أكي للإصابة خلال كرة مشتركة مع محمد صلاح في الدقيقة الـ31، ليخرج ويشارك بدلًا منه جاك سيمبسون.

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وفي الدقيقة الـ36، أرسل جوردان هندرسون كرة طويلة خلف دفاع بورنموث إلى تشامبرين الذي انفرد بالمرمى ولم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك معلنًا تقدم ليفربول.

وتعرض الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، لإصابة في الدقيقة 40 غادر على إثرها المباراة وشارك بدلًا منه ألكسندر أرنولد.

وفي الدقيقة الـ44 عزز كيتا تقدم ليفربول بأن تلقى تمريرة رائعة من صلاح (بالكعب) وضعته في مواجهة مرمى بورنموث ليسدد بكل سهولة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، نفذ أرنولد ركنية لمسها فيرمينو برأسه، قبل أن تصل إلى صلاح والمرمى خالٍ، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 54 أضاف صلاح الهدف الثالث لليفربول، بعد أن تلقى تمريرة سحرية من كيتا خلف دفاع بورنموث، ووضع كرة أرضية تمر من جانب الحارس وتسكن الشباك.

وعاد صلاح لتصدر المشهد في الدقيقة 68 بعد أن راوغ أكثر من لاعب بدفاع بورنموث واخترق من الجانب الأيمن قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها رامزديل.

وفي الدقيقة 76 كاد تشامبرلين أن يمنح صلاح انفرادًا جديدًا بتمريرة سحرية، ولكن دفاع بورنموث قرأ اللعبة وأوقف الهجمة، وتكررت اللعبة لكن من خلال فيرمينو الذي اقترب من وضع النجم المصري في مواجهة المرمى لكن الدفاع قطع الكرة من جديد.

واقترب صلاح من إحراز الهدف الرابع للريدز بعدما أخطأ دفاع بورنموث في إعادة الكرة إلى الحارس بالدقيقة 83، وانقض النجم المصري عليها ولكن رامزيل خرج بشكل متهور رافعًا قدمه وأبعد الخطورة.