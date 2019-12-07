قلنسوة: مظاهرة احتجاجا على سياسة هدم البيوت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق عشرات المتظاهرون أهالي قلنسوة والمنطقة في تظاهرة مساء اليوم السبت، مفرق المدينة احتجاجا على سياسات هدم البيوت والتطبيق العنصري لقانون "كامينتس"، وضدّ عمليّات تدفيع الثمن.

وشارك في التظاهرة نواب من القائمة المشتركة، ورئيس مجلس جلجولية درويش رابي، ورئيس مجلس قلنسوة عبد الباسط سلامة؛ ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الحكومة والسلطات التي تزيد من أزمة السكن في البلدات العربية بإرسال أوامر هدم للبيوت.

وأتت هذه التظاهرة استمرارا للخطوات الاحتجاجية التي أقرتها اللجنة الشعبية في قلنسوة، وشملت نصب خيمة اعتصام وتظاهرات احتجاجية دورية ضد سياسة الهدم في المدينة.

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ويهدد خطر الهدم نحو 25 منزلا في الحي الشرقي بقلنسوة، إذ أرسلت السلطات مؤخرا أوامر استعداء لأصحاب البيوت تمهيدا لإرسال أوامر هدم.

وفي سياق متّصل، جمّدت المحكمة المركزية في اللد، أمس الجمعة أوامر هدم لثلاثة بيوت في قلنسوة بعد استئناف تقدم به أصحاب البيوت وهم محمد عودة، عبد الحكيم حمودة، وإسماعيل واوية، للمحكمة.

يُشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة، بُنِيَت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة، فيما تدّعي السلطات أنها بُنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة.