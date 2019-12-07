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شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تؤكد أن هجمات الجمعة في بغداد هي الأكثر دموية والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
قالت مدير بحوث الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، أن هجمات الأمس في العاصمة العراقية بغداد واحدة من أكثر الهجمات دموية في حملة الترهيب والعنف المستمرة ضد المتظاهرين.
وذكرت المنظمة أنها جمعت شهادات تفصيلية لشهود عيان عن "الهجوم المنسق"، الذي شنه مسلحون مجهولون في بغداد أمس. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين.
كما تحققت المنظمة أيضا من لقطات مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين أفادوا بوصول "أسطول" من المسلحين.
ودعت معلوف السلطات العراقية للتحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات، وتقديم الجناة للعدالة والعمل فورا على ضمان حماية المتظاهرين.
وإجتاح مسلحون من ميليشيات "عصائب أهل الحق" أمس بسارات مدنية ساحة الإعتصام في بغداد وأطلقوا النار على المتظاهرين.
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