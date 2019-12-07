شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أممي يصل تعز لمناقشة الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 وصل وفد أممي محافظة تعز، وسط اليمن، للاطلاع على الوضع الإنساني ومناقشة الاحتياجات الأساسية في المحافظة.

الوفد برئاسة نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول. Advertisements ودعا الوفد إلى ضرورة رفع الحصار من قبل مليشيا الحوثي، وإعادة فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة. كما دعا الوفد إلى دعم خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل.

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