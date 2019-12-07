شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقاومة البيضاء تشن هجوما على مواقع المليشيات والأخيرة ترد بقصف المنازل والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 شنت المقاومة الشعبية مسنودة بالعمالقة،فجر اليوم السبت، هجوما مباغتا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مقاومة ال حميقان شنت في الساعات الاولى من فجر اليوم هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثية الإنقلابية بمديرية الزاهر. وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي ردت على الهجوم بقصف همجي بمدفعية الهاون على قرى عزلة الحبج الاهلة بالسكان وتسببت في ترويع الاطفال والنساء والمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مقاومة البيضاء تشن هجوما على مواقع المليشيات والأخيرة ترد بقصف المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.