شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب يشكر إيران والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 دونالد ترامب نقلت وكالة أنباء رويترز، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توجيه الشكرة إيران لما اعتبره "تفاوض منصف جدا"، أفضي لأطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني.



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