شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت المواقع بقذائف الـ بي إم بي ، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل عنيف. Advertisements وأردفت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى واستخدمت في عمليات الاستهداف التي شنتها الأسلحة القناصة وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف منذ ساعات الصباح لهذا اليوم السبت. ويتواصل التصعيد الخطير الذي تقوم به المليشيات الحوثية في أكثر من منطقة جنوب محافظة الحديدة في ظل سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، وهو ما لم تلتزم به المليشيات الموالية لإيران.

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