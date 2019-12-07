اليمن.. توقيع اتفاقية شراكة بين معهد ايفورد ومركز الاستشارات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا

السبت 7 ديسمبر 2019

جرى بمدينة المكلا محافظة حضرموت، التوقيع على اتفاقية شراكة بين معهد ايفورد لريادة الأعمال والتنمية ومركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت .



وقع الإتفاقية كلاً من المهندس / عبدالمجيد ديان المدير العام للمعهد وسعيد باحفي مدير مركز الاستشارات والتنمية بحضور مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت علوي سقاف العيدروس .

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وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال التدريب والاستشارات وتطوير الجوانب التطبيقية والعملية للبرامج التدريبية وكذلك تنفيذ دورات تدريبية مشتركة تسهم في فتح آفاق واسعة للطلاب ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية واكتسابهم الخبرات والمعرفة التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار شراكة جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت مع جميع المؤسسات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لما من شأنه خدمة الطلاب .