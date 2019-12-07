شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يشن أكثر من 6 غارات على محاور طرابلس والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي، اليوم السبت، أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات على مواقع بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها في فيس بوك، أن "مقاتلات سلاح الجو شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لقوات حكومة الوفاق بمحاور العاصمة طرابلس"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية.

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