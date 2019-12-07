عيادات متنقلة للهلال الإماراتي تقدم الرعاية لمواطني الغويرق جنوب الحديدة

السبت 7 ديسمبر 2019

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماتها الطبية عبر العيادات المتنقلة التي سيرتها إلى منطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



ويأتي هذا ضمن جهودها الإنسانية في الساحل الغربي.

وتقدم العيادات الطبية المتنقلة الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك معاينة المرضى وتقديم العلاجات مجاناً ، لتخفف من معاناة السكان القاطنين في المناطق النائية والبعيدة عن المراكز الصحية.

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وتحدث أحد العاملين في الفريق الطبي عن استمرار العمل في معالجة السكان واستقبال عشرات الحالات المرضية ومن بينهم النساء والأطفال.

وأكد أن معظم الحالات التي تم معاينتها مصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الضغط والسكر عند الكبار ، وكذلك أمراض النزلات المعوية عند الأطفال.

وأضاف أن الفرق الطبية مستمرة في تقديم الرعاية الصحية لكافة السكان في المناطق النائية وبشكل مجاني في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.