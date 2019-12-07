شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بإعلان أمريكا والسودان تبادل السفراء بينهما والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان أن هذه الخطوة تعد دعمًا مقدرًا للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان ولجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكافة العقوبات الاقتصادية بما سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم والرخاء.
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