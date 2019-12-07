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العفو الدولية: استهداف المتظاهرين أمس في بغداد من أكثر الهجمات دموية

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اعتبرت منظمة العفو الدولية، السبت، استهداف المتظاهرين يوم أمس الجمعة في العاصمة بغداد، بانها واحدة من اكثر الهجمات دموية.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أنها جمعت شهادات تفصيلية لشهود عيان عن (الهجوم المنسق)، الذي شنه مسلحون مجهولون في بغداد أمس".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين"، مبينة أن "المنظمة تحققت أيضاً من لقطات مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين أفادوا بوصول أسطول من المسلحين".

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هجمات الأمس واحدة من أكثر الهجمات دموية في حملة الترهيب والعنف المستمرة ضد المتظاهرين".

ودعت معلوف، السلطات العراقية إلى "التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات، وتقديم الجناة للعدالة والعمل فوراً على ضمان حماية المتظاهرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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