العفو الدولية: استهداف المتظاهرين أمس في بغداد من أكثر الهجمات دموية

وذكرت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أنها جمعت شهادات تفصيلية لشهود عيان عن (الهجوم المنسق)، الذي شنه مسلحون مجهولون في بغداد أمس".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين"، مبينة أن "المنظمة تحققت أيضاً من لقطات مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين أفادوا بوصول أسطول من المسلحين".



وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هجمات الأمس واحدة من أكثر الهجمات دموية في حملة الترهيب والعنف المستمرة ضد المتظاهرين".

ودعت معلوف، السلطات العراقية إلى "التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات، وتقديم الجناة للعدالة والعمل فوراً على ضمان حماية المتظاهرين".

