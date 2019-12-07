العفو الدولية: استهداف المتظاهرين أمس في بغداد من أكثر الهجمات دموية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، السبت، استهداف المتظاهرين يوم أمس الجمعة في العاصمة بغداد، بانها واحدة من اكثر الهجمات دموية.
وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين"، مبينة أن "المنظمة تحققت أيضاً من لقطات مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين أفادوا بوصول أسطول من المسلحين".
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هجمات الأمس واحدة من أكثر الهجمات دموية في حملة الترهيب والعنف المستمرة ضد المتظاهرين".
ودعت معلوف، السلطات العراقية إلى "التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات، وتقديم الجناة للعدالة والعمل فوراً على ضمان حماية المتظاهرين".
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