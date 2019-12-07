ترامب يشكر إيران على 'التفاوض الجيد' الذي أدى للإفراج عن محتجز أميركي

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن ترامب قوله، نشكر إيران على {التفاوض الجيد للغاية} الذي أدى للإفراج عن محتجز أميركي"، مشيرا الى أن "ذلك يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مشترك".

وأعلنت إيران، اليوم السبت، إفراجها عن العالم الأمريكي، سي وانغ، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.

