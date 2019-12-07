ذي قار تقرر تعطيل الدوام يوم غد وبعده

قررت محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين.
وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لا زالت جراح ابناء مدينتنا المطالبون بالاصلاح لم تلتأم ولا زالت الثكالى من امهات الشهداء لم تجف دموعهن والحزن يسود ارجاء المدينة".
وأضاف انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين، ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف"، موجهاً البلدية بـ "تكثيف جهودها لتنظيف المدينة والاحياء واستعداد دائرة المجاري لمواجهة الموجات المطرية".
وأضاف انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين، ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف"، موجهاً البلدية بـ "تكثيف جهودها لتنظيف المدينة والاحياء واستعداد دائرة المجاري لمواجهة الموجات المطرية".
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