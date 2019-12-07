الصحة تؤكد استمرارها بتقديم الخدمات الطبية لجرحى التظاهرات السلمية والقوات الأمنية

اكدت وزارة الصحة، السبت، استمرارها بتقديم الخدمات الطبية لجرحى التظاهرات السلمية والقوات الأمنية، مشيرة الى تواجد سيارات الإسعاف وملاكاتها من المسعفين في الأماكن التي شهدت التظاهرات.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد استمرار جميع مؤسساتها في بغداد والمحافظات واستنفار كافة ملاكاتها المختلفة لأداء واجباتها في تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية خاصةً جرحى التظاهرات السلمية وجرحى القوات الأمنية والعسكرية".
واشارت الوزارة الى "تواجد سيارات الإسعاف وملاكاتها من المسعفين في الأماكن التي شهدت التظاهرات في بغداد والمحافظات وتعمل على نقل الإصابات المختلفة إلى أقرب مؤسسة صحية ضمن خطة مدروسة لتوزيع المصابين على المستشفيات مع توفر كافة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية المختلفة"، مشيرة الى أنه "يتم متابعة الإجراءات وإدارتها من قبل مركز الوزارة بشكل مباشر وبمتابعة من قبل الوزير وكافة المعنيين بالتنسيق مع جميع المحافظات والجهات الأمنية والأخرى خارج الوزارة".
وأضافت أن "دائرة الطب العدلي والأقسام المرتبطة بها في بغداد والمحافظات تعمل على استقبال حالات الوفاة وإجراء اللازم لها وإصدار شهادات الوفاة بالسرعة الممكنة بعد إتمام الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة وحسب القوانين النافذة"، مؤكدة "التزامها بتقديم كافة الخدمات العلاجية المختلفة من إسعاف وعلاج وتأهيل في مؤسسات الوزارة المحلية أو إخلاء المصاب للعلاج خارج العراق في حال تعذر علاجه محليا".
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