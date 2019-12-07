الحلبوسي يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، على ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".



وأدان الحلبوسي بحسب البيان، "الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح"، مؤكداً أن "على الحكومة والقوات الأمنية أخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم، وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة".