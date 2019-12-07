قطار ليفربول يدهس بورنموث في البريميرليج

بدأت المباراة بقوة من جانب ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي حصل على الكرة ومر لداخل منطقة الجزاء وبقى أمامه الحارس لكنه سددها ضعيفة وتصدى لها في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء كاد ميلنر أن يحرز الهدف الأول للريدز بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الست ياردات وسددها لتمر بجوار القائم.



وجاء الهدف الأول عن طريق أوكسليد تشامبرلين الذي وجد مساحة في دفاع بورنموث وانطلق ليستلم كرة هندرسون الطولية بتسديدة مباشرة في المرمى بالدقيقة 35 من عمر المواجهة.

وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء بعدما بدأ الهجمة بنفسه ومرر الكرة لصلاح داخل منطقة الجزاء ليلتف حول المصري ثلاثة مدافعين ويمررها الأخير بكعبه من جديد لكيتا الذي سددها ببراعة على يسار الحارس.

ورد كيتا الهدية لمحمد صلاح في بداية الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقة الـ 54 بعدما مرر كرة بينية متقنة للمصري الذي اكتفى بلمسها لتمر على يسار الحارس المتقدم هدفًا ثالثًا لليفربول.



وفي الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء ألغى الحكم هدفًا لأصحاب الأرض بداعي التسلل بعد محاولات عديدة لهم للوصول لمرمىة ليفربول.

شهدت المباراة محاولات من جانب أصحاب الأرض للعودة لها من جديد دون فائدة في وفي المقابل استمرت هجمات ليفربول دون خطورة حقيقية سوى بكرة شهدت زحمة في منطقة الجزاء بالدقيقة الـ 80 احتسبت تسلل.

بهذه النتيجة يصل ليفربول للنقطة رقم 46 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة وأصبح على بعد نقطة واحدة من تتويجه بطلًا للشتاء.

