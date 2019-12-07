الإعلام الأمني تعلن تدمير اربعة انفاق وثلاثة كهوف في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "خلال المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر والتي انطلقت صباح اليوم، فقد فتشت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ٤٥ قرية، وعثرت على أربعة أنفاق وثلاثة كهوف حيث تم تفجيرها، كما عثرت على ٤٥ عبوة ناسفة وعملت على تفجيرها".
وأضافت أنه "تم ضبط دراجة نارية والقت القبض على اثنين من المطلوبين".
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