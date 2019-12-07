متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه وسط بيروت

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العين الإخبارية - بيروتالسبت 2019/12/7 09:36 م بتوقيت أبوظبي
الهلال الأحمر اللبناني نقل الرجل لأحد المستشفيات للعلاج
أضرم متظاهر لبناني النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، مساء السبت، في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون لرمي بطانيات عليه لإطفاء النار، ثم نقلته سيارة تابعة للصليب الأحمر إلى أحد المستشفيات.
وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.
من جانبه، قال المتظاهر إنه "لم يجد عملا منذ 8 سنوات ولا يستطيع تأمين مستقبل عائلتي وأولادي، لذا قررت الانتحار لأني خسرت كل شئ في الحياه والموت أفضل من البقاء بلا عمل".
وتابع: "أي مشكلة تصادف بلادي تصيبني أنا أيضا وأنا حزين بعدم مشاركتي في الاحتجاجات بسبب إصابتي، وأنام على الرصيف منذ شهر ولا أحد يساعدني".
محاولة الانتحار ليست الأولى، فقد أُعلن خلال الأسابيع الماضية عن انتحار شخصين بسبب الأوضاع الاجتماعية وعدم قدرتهما على تسديد ديونهما.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن (محمد.م) حاول الانتحار ورمى نفسه من أحد أسطح المباني الموجودة في ساحة النداف في صيدا، بسبب الضغوط المعيشية وتراكم الديون وتردي وضعه المالي، إلا أن بعض الشبان منعوه من ذلك، وهو يعمل سائق تاكسي.
ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ من نوعها منذ سنوات، ويحذر خبراء اقتصاديون من تفاقمها إذا لم تسارع الطبقة الحاكمة لإيجاد حلول وتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري منذ شهر إثر الاحتجاجات الشعبية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، قبل رفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم، والتخلص من نفوذ إيران.
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