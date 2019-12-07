15 مليون دولار مكافأة الإيقاع بـ"شهلائي" إرهابي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، الخميس، رصد مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، للإيقاع بأحد أخطر الإرهابيين بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، والذي تورط في ارتكاب والتخطيط لجرائم إرهابية عديدة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، خلال مؤتمر صحفي، إن المدعو عبدالرضا شهلائي القيادي في الحرس الثوري الإيراني باليمن ارتكب العديد من الانتهاكات والعمليات الإرهابية.
وكشف هوك عن قيام "شهلائي" بالتخطيط لاغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مطعم بمدينة جورج تاون الأمريكية عام 2011.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن جوانب في قضية محاولة إيران اغتيال عادل الجبير، عندما كان سفيرا في واشنطن، مقدما تفاصيل برزت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح هوك أن طهران ليس لها أي وجود شرعي في اليمن، وتعمل على إطالة أمد الحرب على حساب اليمنيين، وعليها أن تتوقف عن تدخلاتها في المنطقة.
وقال هوك إن أجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرناها في بحر العرب معقدة وتم استخدامها في النزاع باليمن.
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