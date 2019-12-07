جامعات إيران تنتفض في وجه نظام خامنئي دعما للمتظاهرين

تتواصل المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، السبت، لليوم الثالث والعشرين على التوالي، رفضا لسياسات لنظام طهران، واحتجاجا على القمع الوحشي الذي يمارسه نظام المرشد علي خامنئي ضد المحتجين.

وبحسب المعارضة الإيرانية، فقد نظم الآلاف من الطلبة الإيرانيين، السبت، مظاهرات في مختلف الجامعات، احتجاجا على القمع الوحشي لنظام خامنئي، والذي خلف مئات الشهداء، وآلاف المصابين.

وقالت،منظمة مجاهدي خلق، ممثلة المقاومة الإيرانية في بيان :إن "مختلف الجامعات الإيرانية، ومن بينها بولي تكنيك بطهران، شهدت مظاهرات مناهضة لنظام خامنئي، ومرددين هتافات ضده، ودعما للاحتجاجات التي اندلعت ضد ارتفاع أسعار الوقود 3 أضعاف".

كما نظمت عائلات المعتقلين خلال الاحتجاجات، وقفة احتجاجية، السبت، أمام سجن إيفين شمال غرب طهران، احتجاجا على اعتقال أبنائهم، ومطالبين بالإفراج عنهم.



وأوضحت المعارضة الإيرانية، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أغلق ،الجمعة، الصفحة الشخصية لمرشد إيران علي خامنئي بسبب خرق القوانين.

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وقطع النظام الإيراني النت عن البلاد في اليوم الثالث من الاحتجاجات للحيلولة دون الكشف عن ممارسة القمع بحق الانتفاضة، وعدد الشهداء والمعتقلين.

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عدة مدن، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلفت مئات القتلى والجرحى.

وكشفت منظمة العفو الدولية، في 2 ديسمبر/كانون الثاني عن ارتفاع حصيلة قمع نظام خامنئي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية على ارتفاع أسعار الوقود، إلى 208 قتلى.

وأكدت محطة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية من لندن، أن السلطات اعتقلت أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتتواصل الاعتقالات في حين رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تأكيد ما توارد عن اعتقال أكثر من 7000 شخص منذ بداية ما عرفت باحتجاجات البنزين قبل 3 أسابيع.