جندي إيراني يقتل 3 من زملائه بالرصاص جنوبي طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح جندي، السبت، النار بمدينة بندر لنجة جنوبي إيران ما أسفر عن مقتل 3 رجال شرطة بالرصاص.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن الحادث وقع في مركز للشرطة بالقرب من مدينة بندر لنجة الساحلية جنوبي العاصمة طهران.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال الجندي على الفور.
ولم تفد وسائل الإعلام بمزيد من التفاصيل حول الدافع وراء الهجوم أو رتبة رجال الشرطة، لافتة فقط إلى أن القضية قيد التحقيق.
يشار إلى أنه يتم الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث من قبل وسائل الإعلام الإيرانية من حين لآخر، ففي عام 2016 انتحر جندي بعد أن أطلق النار على ثلاثة من رفاقه وقتلهم جنوبي إيران.
ويرجع خبراء أسباب هذه الحوادث إلى الغضب الشعبي في إيران من الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا فما فوق.
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