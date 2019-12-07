غسان سلامة: وثقنا 270 ضربة بطائرات مسيرة لحكومة السراج

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وثقت قيام حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بإطلاق نحو 270 طائرة بدون طيار.

وأعرب سلامة عن خشيته من وقوع "حمام دم" في ليبيا حال فشل المؤتمر الدولي المقبل بالعاصمة الألمانية برلين في إرساء الاستقرار في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقال سلامة، في مؤتمر "ميد 2019" الخاص بالسياسة الخارجية المنعقد في روما، إن البديل للتوصل لقرار لوقف إطلاق النار في ليبيا "مروع".

أضاف: "أخشى حدوث حمام دم وأخشى حدوث موجة مكثفة وحركة مكثفة (لفرار الأشخاص)، وأخشى من عدم الاستقرار".

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وتابع أنه "منذ بدء هذه الحرب، ارتفع مستوى التدخل الخارجي في الأزمة الليبية بطرق مختلفة".





ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار التنسيق لمؤتمر برلين الذي لم يحدد موعده بعد.

وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على ضرورة "وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي".

واستضافت برلين خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين عدة اجتماعات دولية حول ليبيا بمشاركة أطراف دولية وإقليمية، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وركزت الاجتماعات على محاولة بلورة حلول توافقية لإنهاء الأزمة عبر تسوية سياسية فاعلة.

وتردد على ليبيا 6 مبعوثين أمميين منذ مارس/آذار 2011 حتى الآن، بهدف دعم الأمن والاستقرار ونجاح العملية السياسية، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، إلا أن مراقبين يرون أنها فشلت في طرح مبادرة جادة لإنهاء الأزمة بالبلاد، ووضح ذلك جليا في وجود حكومتين تتقاسمان السلطة في ليبيا، وتشرعن إحداهما المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتؤمن اختراقات القرارات الأممية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، ما أسفر عن اشتعال المعارك العسكرية.