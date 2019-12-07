كيف أنهى الخطيب أزمة جماهير الأهلي المصري أمام الهلال السوداني؟

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، على احتواء غضب جماهير ناديه خلال مباراة الفريق الكروي أمام الهلال السوداني، في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بطل مصر فوزا بهدفين مقابل هدف على ضيفه السوداني، في مباراة جمعت بينهما على استاد "الأهلي"، ضمن لقاءات ثاني جولات المجموعة الثانية من البطولة الأعرق على صعيد الأندية بالقارة السمراء.

ونشب خلاف بين جماهير الأهلي وعدد من أفراد الأمن في مدرجات ملعب المباراة، وردد أنصار الفريق المضيف هتافات ضد مجلس إدارة النادي، مطالبين الخطيب بالتدخل لحل الأزمة.

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بدوره، حرص الخطيب على ترك المقصورة الرئيسية قبل لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني، وتوجه إلى جماهير الأهلي لاحتواء غضبها وحل الأزمة، وطالبهم بالتركيز على مؤازرة اللاعبين لتحقيق الفوز واستعادة الثقة بالبطولة القارية من جديد.

وتلقى الخطيب (65 عاما) تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في المدرجات، لا سيما بعد ظهور أعراض الإرهاق الشديدة عليه، وحرصه في الوقت نفسه على تهدئة الموقف للحفاظ على تركيز اللاعبين داخل أرضية الملعب.

يذكر أن الأهلي خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي خارج القواعد بهدف دون رد، قبل أن ينتفض بفوز 2-1 أمام بطل السودان.