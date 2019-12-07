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الجزيرة تتوقف عن مهاجمة السعودية بتوجيهات قطرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الجزيرة تتوقف عن مهاجمة السعودية بتوجيهات قطرية

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عربية، عن توجيهات قطرية لإدارة قناة الجزيرة، بتعليق مهاجمة السعودية وإيقاف بث أي محتوى قد يشكل استفزازًا للمملكة .

 

ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر خاص، "إن التعليمات صدرت قبل أيام للقناة بالتغيير التدريجي، وإن الأمر يبدو ملحوظًا بشكل تام للمتابعين لتغطية القناة في الفترة الأخيرة" .

 

وبحسب الموقع، "كان لافتًا ابتعاد القناة عن التغطية المكثفة لواقعة إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، حيث اكتفت الفضائية القطرية بتناول مقتضب للحادث" .

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وفي نفس السياق، قال السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على حسابه في تويتر، "ابشركم ان تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت الى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول" .

 

وأضاف "من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة" .

 

وجاءت هذه الخطوة عقب زيارة سرية قام بها وزير خارجية قطر إلى السعودية لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الأزمة.

 

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