شاهد .. لبناني يحاول إحراق نفسه في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شُوهد الرجل ملقى على الأرض في ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية في بيروت، وقد بدت أثار الحروق على قدميه، حيثُ وضع المتظاهرون عليه شرشفًا قبل أن تنقله سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني وهو في كامل وعيه.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”شخص أحرق نفسه، وفرقة من الصليب الأحمر اللبناني تستجيب الآن“.

في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الشخص المعني في ”منتصف العقد الخامس من العمر“، وقد أقدم على ”سكب مادة البنزين على جسمه“ قبل أن يضرم فيه النيران، ولم تتضح أسباب إقدامه على محاولة حرق نفسه.

وكثرت حوادث الانتحار مؤخرًا في لبنان، الذي يشهد ترديًا للأوضاع الاقتصادية وتراكمًا للديون، وحركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية.

