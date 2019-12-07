العراق: اعتقال 4 إرهابيين بينهم قياديان في داعش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال 4 إرهابيين بينهم قياديان بتنظيم داعش الإرهابي في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.
وقالت الخلية في بيان إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 إرهابيين اثنين منهم من قيادات داعش، بحسب ما ذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري.
وأضافت أنه "تم القبض على الأول في منطقة الساحل الأيسر قرية الشيخ بنينوى المكنى بـ أبوشهد وبدلالته تم إلقاء القبض على الإرهابي الثاني في قضاء تكريت.
وأوضحت الخلية الأمنية أن "المفارز ذاتها تمكنت من القبض على اثنين من قادة داعش في كركوك حيث اعترف الملقى القبض عليهم من خلال التحقيقات الأولية بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي".
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