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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق .. هيئة الحشد الشعبي تصدر تعليمات هامة لعناصرها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم السبت، أنها وجهت عناصرها بعدم الانتشار الميداني قرب ساحات التظاهر، على خلفية اتهامات واجهتها بشأن قتل محتجين قرب ساحة التحرير.
ويوم أمس الجمعة، دخل مسلحون مجهولون يستقلون نحو 10 سيارات إلى ساحة التحرير، وأطلقوا النار على المتظاهرين، أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 127 آخرين.
ويمثل هذا هجوم أشد أعمال العنف خطورة في العاصمة منذ أسابيع، وجاءت بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالة حكومته عقب شهرين من الاحتجاجات المناوئة لها.
وقال رئيس الهيئة فالح الفياض: "على كافة تشكيلات الحشد الشعبي عدم استخدام المسميات التي حظرها الأمر الديواني الخاص بهيئة الحشد، فضلًا عن عدم تكليف أي قوة بدور ميداني في ساحات التظاهر، تحت أي عنوان مثل حماية المتظاهرين أو أي ممارسة ميدانية أخرى" .
وأضاف أن "مهام الهيئة القتالية تتكون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة، وأن أي مهمة خارج إطار توجيهات وأوامر القيادة تعد مخالفة يتحمل مرتكبها المسؤولية القانونية الكاملة .. مهدّدًا بعقوبات صارمة وعزل من هيئة الحشد في حال مخالفة التوجيهات.
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