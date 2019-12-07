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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك الدولي: إنشاء صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
ذكرت وزارة الخارجية السودانية، إن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أكد لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، أن البنك سينشئ صندوق ائتمان، لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان.
وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك التقى في واشنطن مع رئيس البنك الدولي، الذي أكد أنه يتواصل مع المسئولين في صندوق النقد الدولي، للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون في إطار مبادرة "نادي باريس".
من جانبه، أعرب حمدوك عن شكره لرئيس البنك الدولي للاهتمام بالسودان، ودعم اقتصاده، مقترحًا أن يعمل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقي، على إعفاء ديونهم على السودان، ومن ثم التحرك سويًا لمساندة بلاده، لأجل إعفاء كل ديونه في إطار "نادي باريس".
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