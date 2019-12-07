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طائرة مسيّرة تستهدف منزل مقتدى الصدر

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

استهدفت طائرة مسيّرة فجر اليوم (السبت) بقذيفة هاون منزل رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة، في مدينة النجف، وذلك غداة مقتل 17 متظاهراً بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.

ويأتي هذا الهجوم بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة، إذ شن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة نحو مئة بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لفرانس برس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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