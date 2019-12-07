شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائري يستجوب شقيق الرئيس المخلوع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)
طلب القضاء الجزائري اليوم (السبت)، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، بحسب صحافية في فرانس برس.
وقدم النائب العام الطلب بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت وسائل اعلام محلية انه سيتم الاستماع الى سعيد بوتفليقة كشاهد.
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