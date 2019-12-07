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19 قتيلاً بغارات روسية وسورية على محافظة إدلب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، اليوم (السبت)، في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أدى القصف إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح، وفقاً للمرصد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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