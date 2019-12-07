شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قتيلاً بغارات روسية وسورية على محافظة إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، اليوم (السبت)، في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أدى القصف إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح، وفقاً للمرصد.