شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وطهران تتبادلان السجناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)

أفرج عن إيراني محتجز في الولايات المتحدة وأمريكي محتجز لدى إيران، وفقاً لما اعلنه الجانبان اليوم (السبت)، في تبادل للسجناء على الأرجح وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأعلنت طهران الإفراج عن مسعود سليماني المسجون في الولايات المتحدة، فيما أعلنت واشنطن أن الباحث شيوي وانغ في طريقه إلى بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أنّ سليماني تم تسليمه لمسؤولين إيرانيين في سويسرا، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بيان : «بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، شيوي وانغ عائد إلى الولايات المتحدة».