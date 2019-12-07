مبادلة باحث أمريكي بعالم إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تم الإفراج عن أمريكي كان مسجونا في إيران، في صفقة تبادل بينه وبين عالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طالب دراسات عليا أمريكي من خريجي جامعة برينستون ستتم مبادلته بعالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.
وقال ظريف أمس إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.
وكتب ظريف على تويتر «سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني وشي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا، نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية».
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