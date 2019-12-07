مركز الملك سلمان يضمد جراح 15 ألف يمني بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة

ضمدت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جراح أكثر من 15 ألف مريض في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 8,708 مستفيدين، وعيادة الباطنية 3,407 أشخاص، وعيادة التغذية العلاجية 528 شخصا، وعيادة التحصين 52 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,166 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 3,566 شخصا، وقسم النساء والولادة 1,743 امرأة، والفريق المتنقل 1,573 مريضا.

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كما أجري الفحص المخبري لـ4,330 مريضا، وصرفت الأدوية لـ15,040 مريضا، واستقبل قسم التنويم 42 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5,259 شخصا.

وقام المركز بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس بتوزيع 2,000 كرتون من التمور في ولايتي سنار والبحر الأحمر السودانيتين.

وجرى توزيع 500 كرتون تمر في وحدات «البردانة» و»كركوج» و»أب قرع»، استفاد منها 2500 فرد، كما تم توزيع 1,500 كرتون تمر في مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 7500 فرد، وذلك في إطار مشروع توزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.