عريقات: قرار الكونجرس ضربة لشرعنة الاستيطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس رام الله، جنين

عد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار الكونجرس الأمريكي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، ضربة قوية لمحاولات شرعنة الاستيطان والضم.

وقال عريقات في تعقيبه على القرار: نطالب بخطوات ملموسة لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإسرائيل من الاستمرار فى مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين، مشيرا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دورا بناء في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين، بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية السابقة.

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وشدد على أنه من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم، من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين، ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حل سلمي للصراع هدفا بعيد المنال.

من جهة ثانية، نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عند مدخل البلدة المحاذي لشارع حيفا، واحتجزوا عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققوا في هوياتهم الشخصية.