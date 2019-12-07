سلامة يخشى حدوث «حمام دم» في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس أنه يمكن أن يكون هناك «حمام دم» في ليبيا في حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.

ولا يوجد موعد محدد للمؤتمر المتوقع أن يعقد في برلين.

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وقال سلامة في مؤتمر «ميد 2019» الخاص بالسياسة الخارجية المنعقد في روما إن البديل للتوصل لقرار لوقف إطلاق النار في ليبيا «مروع».

وأضاف «أخشى حدوث حمام دم وأخشى حدوث موجة مكثفة وحركة مكثفة (لفرار الأشخاص)، وأخشى من عدم الاستقرار».

وذكر سلامة أن التطور الأخير هو استخدام الجانبين للطائرات المسيرة. وأضاف أن مهمة الأمم المتحدة وثقت 800 ضربة جوية مسيرة من جانب قوات حفتر و270 من جانب حكومة طرابلس.