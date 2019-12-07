الإرياني: النظام الإيراني يهرب الأسلحة لقتل اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مصادرة البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية، مكونة من كمية كبيرة من أجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للميليشيات الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الإيراني في تهريب أسلحته للحوثيين لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر على المجتمع الدولي إدراك استمرار إيران في تهريب أحدث الأسلحة العسكرية للحوثيين، وأن الميليشيات الحوثية تسعى لتطوير قدراتها العسكرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، رغم ما تروج له من كلام عن التهدئة والسلام، وتوظيفها موانئ الحديدة كمنافذ للتهريب.

وتابع وزير الإعلام حديثه: شحنة الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم الميليشيات الحوثية عن السلام، وتؤكد أن التهدئة في قاموسها مجرد مناورة سياسية وجرعة تخدير لكسب المزيد من الوقت.

ميدانيا تصاعدت وتيرة خروقات الميليشيات الحوثية الانقلابية للهدنة الأممية في عدد من مناطق الحديدة، حيث كثفت تحركاتها العسكرية وهجومها على القوات المشتركة.

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وأكد المركز الإعلامي لـ «ألوية العمالقة» أن الميليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في التحيتا بقذائف الـ «بي ام بي» والأسلحة المتوسطة، كما استهدفت مواقع القوات في منطقتي الجبلية وعدد من مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الـ «آر بي جي» بشكل مكثف، كما واصلت الميليشياا اعتداءها على منازل المواطنين بالقصف المدفعي والاستهداف بالعيارات المتوسطة في مدينتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة.

وفي قعطبة بالضالع نفذت الميليشيات الحوثية حملة مداهمات واختطاف الأطفال بمنطقة قعطبة بالضالع جنوبا، وقال عضو الفريق الإعلامي لجبهات الضالع مرزوق الصيادي، إن المشرف الحوثي المدعو «أبوالجراح» ينفذ حملة مداهمات واختطافات بحق المواطنين بمنطقه عزاب غرب مديرية قعطبة.

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بلوغ أعداد الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا بسبب الحرب العبثية للميليشيات الحوثية في اليمن، نحو سبعة آلاف طفل.

أرقام صادمة لليونسيف

7000 طفل قتيل

4800 مصاب ومشوه

2700 طفل تم تجنيدهم

3.6 ملايين شخص نازح

2 مليون طفل بين النازحين

مشاهدات يمنية