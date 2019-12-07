العفو الدولية: ضحايا هجوم بغداد 20 قتيلا و130 جريحا

اعلنت ​منظمة العفو الدولية​ أن "​ضحايا​ هجوم ​بغداد​ بالامس بلغوا 20 قتيلا و130 جريحا"، مشيرة الى ان "هجوم بغداد هو الأكثر دموية بحق المتظاهرين". وفي بيان لها طالبت المنظمة، السلطات العراقية بمحاكمة قتلة المتظاهرين.

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