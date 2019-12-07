وصل العالم ال​إيران​ي مسعود سليماني، الذي أفرجت السلطات الأميركية عنه اليوم، إلى طهران برفقة وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​. وشهد مطار طهران استقبالا حافلا للعالم المفرج عنه من قبل ذويه وأقاربه. وتبادلت إيران و​الولايات المتحدة​ اليوم عالمين كانا معتقلين لديهما حيث أخلت طهران سبيل العالم الأميركي سي وانغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حار في مطار طهران للعالم الإيراني المفرج عنه مسعود سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.