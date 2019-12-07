أنباء عن سقوط طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي من طراز ميغ 23

أعلنت قيادة "عملية ​بركان​ الغضب" التابعة لقوات ​حكومة​ الوفاق الوطني، أنها "أسقطت ​طائرة​ حربية من طراز ميغ 23 تابعة للجيش الوطني الليبي".

ولم تصدر قيادة "​الجيش الوطني​ الليبي" التابعة للمشير ​خليفة حفتر​ أي تعليق على الحادث.

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