اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ انه بحث امس مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الملف الإيراني والأوضاع في ​سوريا​ والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومواصلة منع الاحتكاك بين ​الجيش الإسرائيلي​ وقوات الجيش الروسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو بحث مع بوتين الملف الإيراني والأوضاع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.